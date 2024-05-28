LEGO выпустит 2 в 1 набор по The Legend of Zelda с великим деревом Деку

Кроме того, в набор вошли несколько обитателей леса расы скуллтула и короков, фигурки юного и взрослого Линка из старой игры и облики Линка и Зельды в туниках чемпионов из Breath of the Wild. Вместе с ними также поставляются щит и меч Деку, щит Хилиана и меч Мастера, камень Шиика, меч и щит Путешественника.