LEGO выпустит 2 в 1 набор по The Legend of Zelda с великим деревом Деку

Конструктор состоит из 2500 деталей и позволяет построить один из двух образов дерева. Первый представляет божество леса Кокири в оригинальном виде из легендарной игры Ocarina of Time, вышедшей в 1998 году на Nintendo 64. Другой вариант представляет собой состарившееся и заросшее дерево из хитовой Breath of the Wild для Switch.