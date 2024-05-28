LEGO выпустит 2 в 1 набор по The Legend of Zelda с великим деревом Деку

Сегодня в 17:29
Фото: LEGO

LEGO и Nintendo анонсировали выпуск набора по игре The Legend of Zelda. Он посвящен великому дереву Деку, которое можно будет собрать двумя разными способами. Сейчас он доступен для предзаказа, а в продаже появится 1 сентября.

Конструктор состоит из 2500 деталей и позволяет построить один из двух образов дерева. Первый представляет божество леса Кокири в оригинальном виде из легендарной игры Ocarina of Time, вышедшей в 1998 году на Nintendo 64. Другой вариант представляет собой состарившееся и заросшее дерево из хитовой Breath of the Wild для Switch.

В варианте из Ocarina of Time владельцы набора также смогут сделать внутреннее убранство подземелья внутри дерева, а еще получат небольшую копию дома молодого Линка.

Версия же из Breath of the Wild имеет движущиеся элементы, такие как брови и рот Деку, а также пьедестал, в котором Линк находит меч Мастера.

Кроме того, в набор вошли несколько обитателей леса расы скуллтула и короков, фигурки юного и взрослого Линка из старой игры и облики Линка и Зельды в туниках чемпионов из Breath of the Wild. Вместе с ними также поставляются щит и меч Деку, щит Хилиана и меч Мастера, камень Шиика, меч и щит Путешественника.

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