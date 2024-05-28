«Ищите правду? Ищите во тьме»: вышел трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Сегодня в 17:08

Activision показала лайв-экшен трейлер шутера Call of Duty: Black Ops 6. Над новой игрой серии работали студии Treyarch и Raven Software.

«Начинается новая мрачная глава франшизы Black Ops», — обещают разработчики.

Ролик в стиле документального фильма демонстрирует показания нескольких мировых и военных лидеров. Лица большинства из них скрыты во тьме, но в некоторых кадрах легко узнать Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего, Маргарэт Тэтчер и Саддама Хуссейна. Все они намекают на то, что официальная версия событий сильно отличается от произошедшего на самом деле.

Согласно утечкам, темой новой части станет война в Персидском заливе в начале 1990-х годов.

Также видео подтверждает, что главная серия шутеров станет доступна по подписке Xbox Game Pass с первого дня релиза.

Компания пока держит в секрете геймплейные кадры нового экшена. Их должны показать 9 июня после презентации Xbox Games Showcase в рамках отдельной трансляции, посвященной игре.

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