«Ищите правду? Ищите во тьме»: вышел трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Ролик в стиле документального фильма демонстрирует показания нескольких мировых и военных лидеров. Лица большинства из них скрыты во тьме, но в некоторых кадрах легко узнать Билла Клинтона, Джорджа Буша-старшего, Маргарэт Тэтчер и Саддама Хуссейна. Все они намекают на то, что официальная версия событий сильно отличается от произошедшего на самом деле.