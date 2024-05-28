Зюганов назвал вымирание пчел самой большой катастрофой в мире

Сегодня в 17:22
Фото: İbrahim Özdemir/Unsplash

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире. Его слова передает RTVI.

Политик отметил, что в Южном полушарии погибла половина пчел. Он также добавил, что после прихода Михаила Горбачева, а затем и Бориса Ельцина к власти в России погибли 7 млн пчелосемей.

«В советской стране жесткий иногда дуст применяли для обработки полей, но за три дня тебя предупреждали, обрабатывали только на ночь, в это время предупреждали — летки закрывали, и через два-три дня все восстанавливалось. Такой травли, как в последнее время, не было», — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что «женщина, цветы и пчела — это самое гениальное изобретение природы». «Вас надо любить и заботиться», — сказал он.

В 2020 году ученые из Великобритании и Канады пришли к выводу, что «климатический хаос», вызванный глобальным потеплением, приводит к массовому вымиранию шмелей сразу на нескольких континентах.

Один из авторов исследования, профессор Джереми Керр из Университета Оттавы считает, что спасти шмелей от вымирания поможет сокращение выбросов вредных веществ и поддержание мест обитания насекомых ― лесов и кустарников, которые укрывают шмелей от жары.

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