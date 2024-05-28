Зюганов назвал вымирание пчел самой большой катастрофой в мире

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал вымирание пчел главной катастрофой в мире. Его слова передает RTVI.
Политик отметил, что в Южном полушарии погибла половина пчел. Он также добавил, что после прихода Михаила Горбачева, а затем и Бориса Ельцина к власти в России погибли 7 млн пчелосемей.
«В советской стране жесткий иногда дуст применяли для обработки полей, но за три дня тебя предупреждали, обрабатывали только на ночь, в это время предупреждали — летки закрывали, и через два-три дня все восстанавливалось. Такой травли, как в последнее время, не было», — сказал Зюганов.
Лидер КПРФ добавил, что «женщина, цветы и пчела — это самое гениальное изобретение природы». «Вас надо любить и заботиться», — сказал он.
В 2020 году ученые из Великобритании и Канады пришли к выводу, что «климатический хаос», вызванный глобальным потеплением, приводит к массовому вымиранию шмелей сразу на нескольких континентах.
Один из авторов исследования, профессор Джереми Керр из Университета Оттавы считает, что спасти шмелей от вымирания поможет сокращение выбросов вредных веществ и поддержание мест обитания насекомых ― лесов и кустарников, которые укрывают шмелей от жары.