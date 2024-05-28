Зюганов назвал вымирание пчел самой большой катастрофой в мире

«В советской стране жесткий иногда дуст применяли для обработки полей, но за три дня тебя предупреждали, обрабатывали только на ночь, в это время предупреждали — летки закрывали, и через два-три дня все восстанавливалось. Такой травли, как в последнее время, не было», — сказал Зюганов.