Умерла самая взрослая стюардесса в мире. Она проработала на борту самолета почти 70 лет

В США в возрасте 88 лет умерла самая взрослая стюардесса в мире Бетт Нэш. Об этом сообщает ABC News.
«С прискорбием сообщаем вам о кончине нашей дорогой коллеги Бетт Нэш, стюардессы American Airlines с самым продолжительным сроком пребывания в должности», — говорится в памятке для бортпроводников. Стюардесса скончалась 17 мая в хосписе. Ранее у нее диагностировали рак груди.
Бетт Нэш начала свою карьеру в возрасте 21 года в компании Eastern Airlines, предшественнице American Airlines. В основном она работала на маршруте Вашингтон — Бостон, чтобы каждый вечер быть дома и ухаживать за своим сыном, страдающим синдромом Дауна.
В 2022 году она получила звание рекордсменки Гиннесса как самая долгоживущая стюардесса. «Своим острым умом и страстью к служению другим Бетт подавала пример не только бортпроводникам, но и всем нам в индустрии авиаперевозок», — говорится в заявлении Брэди Бернса, старшего вице-президента по обслуживанию пассажиров Inflight и Premium Guest Services компании American Airlines.