Умерла самая взрослая стюардесса в мире. Она проработала на борту самолета почти 70 лет

В 2022 году она получила звание рекордсменки Гиннесса как самая долгоживущая стюардесса. «Своим острым умом и страстью к служению другим Бетт подавала пример не только бортпроводникам, но и всем нам в индустрии авиаперевозок», — говорится в заявлении Брэди Бернса, старшего вице-президента по обслуживанию пассажиров Inflight и Premium Guest Services компании American Airlines.