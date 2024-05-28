Подросток в США выжил после падения в каньон с высоты 120 метров

Сотрудник патрульной службы шерифа округа Мейсон в штате Вашингтон Тим Рипп, участвовавший в спасательной операции, заявил, что каждый год с моста падает от пяти до семи человек, большинство из них погибает. При этом по всей территории установлены предупреждения об опасности передвижения по мосту.