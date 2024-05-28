Подросток в США выжил после падения в каньон с высоты 120 метров

В США подросток сорвался в каньон с высоты 120 метров и отделался легкими ушибами, сообщает NBC. То, что парень сумел выжить, назвали везением.
25 мая 19-летний парень прогуливался по бывшей тропе под арочным железнодорожным мостом Хай-Стил-Бридж, одним из самых высоких в стране. После падения у него остались только царапины на обеих руках.
Сотрудник патрульной службы шерифа округа Мейсон в штате Вашингтон Тим Рипп, участвовавший в спасательной операции, заявил, что каждый год с моста падает от пяти до семи человек, большинство из них погибает. При этом по всей территории установлены предупреждения об опасности передвижения по мосту.
«Мы сказали людям держаться подальше от этих троп, потому что они опасны, но люди либо не видят предупреждающие знаки, либо игнорируют их», — сказал Рипп.
Хай-Стил-бридж (High Steel Bridge) с английского переводится как «Высокий стальной мост», его длина 204 метра. Построенный в 1929 году, он используется для перевозок древесины с лесопилок.