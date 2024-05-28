Студентка в Петербурге попала в реанимацию после пяти часов под солнцем

Сегодня в 12:46
Фото: Neora Aylon/Unsplash

Студентка СПбГУГА из Сыктывкара получила солнечный ожог 80% тела и оказалась в реанимации после загорания под прямыми солнечными лучами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Как пишет «Фонтанка», 21-летнюю девушку в тяжелом состоянии увезли в больницу накануне. Она получила ожоги первой и второй степени после нахождения под солнцем без подготовки возле общежития.

Росгидрометцентр в Петербурге продлил желтый уровень погодной опасности до 13.00 29 мая из‑за жары и риска возникновения природных пожаров. 27 мая воздух прогрелся до +27,8 градуса, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

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