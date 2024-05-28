Стримера Меллстроя вновь разыскивает полиция

Блогера Мелстроя снова разыскивает полиция. Его карточка появилась в базе МВД.
В ней указано, что уроженца белорусского Гомеля Андрея Бурима ищут по уголовной статье, однако ее номер или место выдачи ордера не указаны.
Mash предполагает, что розыск связан с уголовным делом об уклонении от обязательной военной службы в Беларуси. По этой статье его уже искали в феврале этого года.
В марте этого года Бурим пообещал купить спортинвентарь и одежду 500 детским домам в стране, после чего карточка пропала из розыска и дело, вероятно, было закрыто. Происхождение цифры в 500 заведений неизвестно, ведь в стране всего 10 детских домов и две школы-интерната для детей-сирот, а также чуть более 300 детских домов семейного типа, отмечает «Зеркало». Также не ясно, купил ли он их на самом деле.
Однако в апреле он приезжал в Россию и активно тратил в ней деньги. Например, он приобрел несколько элитных автомобилей, один из которых собирался подарить. Кроме того, в марте его поклонник выбежал на поле стадиона «Динамо» во время матча сборных России и Сербии в надежде получить вознаграждение от блогера.
Проведя 10 дней в Москве, Бурим вернулся в Турцию. Туда блогер перебрался, когда на него завели еще одно уголовное дело в ОАЭ за оскорбление местного жителя.