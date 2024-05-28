Стримера Меллстроя вновь разыскивает полиция

В марте этого года Бурим пообещал купить спортинвентарь и одежду 500 детским домам в стране, после чего карточка пропала из розыска и дело, вероятно, было закрыто. Происхождение цифры в 500 заведений неизвестно, ведь в стране всего 10 детских домов и две школы-интерната для детей-сирот, а также чуть более 300 детских домов семейного типа, отмечает «Зеркало». Также не ясно, купил ли он их на самом деле.