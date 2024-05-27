Джеймс Блант заявил, что Кэрри Фишер худела перед смертью из‑за давления создателей «Звездных войн»

Британский певец Джеймс Блант заявил, что актриса Кэрри Фишер «плохо заботилась о своем теле» перед смертью, поскольку создатели франшизы «Звездные войны» требовали от нее худобы на съемках. Об этом написал Independent.
Блант сделал свое заявление на фестивале «Хэй». Во время обсуждения книги мемуаров «Loosely Based on a Made-Up Story» («Небрежно основано на выдуманной истории») музыкант вспомнил о своей давней подруге, скончавшейся в 2016 году.
Он поделился, что видел Фишер за день до ее ухода. В тот день, согласно воспоминаниям певца, актриса пришла к нему домой. Она, как отметил Блант, была очень рада своему возвращению к роли принцессы Леи.
«Но они оказывали большое давление на нее насчет того, чтобы она была худой. Она говорила о сложностях, с которыми сталкиваются женщины в индустрии, как мужчинам позволяют стареть, а женщинам — определенно нет», — сказал музыкант.
Блант подчеркнул, что это давление всерьез повлияло на Фишер. Та, по словам певца, «снова начала принимать наркотики». «Перед тем, как оказаться в самолете, она эффективно убивала себя», — заявил артист.
У Кэрри Фишер произошла остановка сердца во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес 23 декабря 2016 года. Актрисе проводили сердечно-легочную реанимацию вплоть до приземления. По прибытии Фишер госпитализировали, но спасти ее не удалось. Она умерла спустя четыре дня. Ей было 60 лет. В организме актрисы обнаружили следы кокаина, героина и МДМА.
В своих мемуарах Блант признался, что принимал наркотики вместе с Фишер, надеясь, что со временем убедит ее отказаться от них. «В результате ее дочь Билли [Лурд — Прим. ред.] винит меня частично в ее смерти и больше не разговаривает со мной», — написал певец.
Блант и Фишер были близкими друзьями на протяжение многих лет — с 00-х годов. Некоторое время Блант даже жил в доме актрисы вместе с ней и ее матерью, актрисой Дэбби Рейнолдс. Там же он записал свой первый альбом «Back to Bedlam», который вышел в 2004 году.