Джеймс Блант заявил, что Кэрри Фишер худела перед смертью из‑за давления создателей «Звездных войн»

Блант и Фишер были близкими друзьями на протяжение многих лет — с 00-х годов. Некоторое время Блант даже жил в доме актрисы вместе с ней и ее матерью, актрисой Дэбби Рейнолдс. Там же он записал свой первый альбом «Back to Bedlam», который вышел в 2004 году.