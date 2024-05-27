В Красноярском крае прокуратура потребовала снять с продажи «Вредные советы» Григория Остера

СМИ отметило, что не понравившуюся правоохранителям книгу нашли в магазине села Каратузское — там был лишь один ее экземпляр. «Вредные советы» выпустило издательство АСТ. Там о претензиях к книге и требованиях о ее изъятии из продажи не знали.