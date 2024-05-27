В Красноярском крае прокуратура потребовала снять с продажи «Вредные советы» Григория Остера

В Красноярском крае прокуратура потребовала убрать из продажи в магазине книгу «Вредные советы» Григория Остера. Об этом сообщил ТАСС.
Причиной, по данным информагентства, стали иллюстрации в издании. Они, как посчитали правоохранители, чрезмерно жестоки. При этом у книги отсутствовала возрастная маркировка, допускающая такие изображения.
«По мнению прокуратуры, они [иллюстрации] содержали сцены жестокости могли вызвать у детей чувство страха. К тому же ни изготовитель, ни продавец не обозначили возраст, с которого эту книгу могут читать дети», — отметил собеседник СМИ.
Претензий к тексту книги у прокуратуры при этом, как заявил источник ТАСС, не было. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в издании все-таки усмотрели «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику».
СМИ отметило, что не понравившуюся правоохранителям книгу нашли в магазине села Каратузское — там был лишь один ее экземпляр. «Вредные советы» выпустило издательство АСТ. Там о претензиях к книге и требованиях о ее изъятии из продажи не знали.
«Детская литература — сегмент отечественного книгоиздания, который особенно тщательно регулируется, книги, готовящиеся к изданию, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке», — подчеркнули в АСТ.
«Вредные советы» Григория Остера публиковались в разных журналах в 80-х годах. В виде сборника они вышли впервые в 1990 году. После этого издание неоднократно перевыпускали.