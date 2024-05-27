Актрису РАМТ Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года колонии по делу о сбыте наркотиков

Актрису РАМТ Рамилю Искандер, заслуженную артистку России, приговорили к 6,5 года лишения свободы по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил ТАСС.
Первомайский районный суд Пензы постановил, что Хисамова (это настоящая фамилия артистки) отбудет свое наказание в колонии общего режима. Актрису признали виновной в намерении продать наркотики в значительном размере.
Дома у Искандер (Хисамовой) во время обысков нашли около двух килограммов мефедрона. Согласно мнению суда, актриса состояла в организованной преступной группе с Владимиром Холькиным и Ярославом Шалевым.
Вместе подельники хотели сбыть наркотики, однако сделать это не успели. Оба мужчины также получили обвинительные приговоры. Холькин получил 5,5 лет колонии строгого режима, а Шалев — 5 лет.
Рамиля Искандер известна по своим ролям в театре и кино. В РАМТ она играла в таких спектаклях, как «Алые паруса», «Берег утопии» и «Капитанская дочка». В кино ее можно было увидеть в сериалах «Людмила Гурченко», «Родина», фильме «Царь» Павла Лунгина. Также Искандер озвучила персонажей в более чем 230 проектах, в том числе «Звоните Джейн», «Охота», «Веном», «Взрывная блондинка».