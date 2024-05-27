Актрису РАМТ Рамилю Искандер приговорили к 6,5 года колонии по делу о сбыте наркотиков

Рамиля Искандер известна по своим ролям в театре и кино. В РАМТ она играла в таких спектаклях, как «Алые паруса», «Берег утопии» и «Капитанская дочка». В кино ее можно было увидеть в сериалах «Людмила Гурченко», «Родина», фильме «Царь» Павла Лунгина. Также Искандер озвучила персонажей в более чем 230 проектах, в том числе «Звоните Джейн», «Охота», «Веном», «Взрывная блондинка».