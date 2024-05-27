Минсельхоз рассматривает возможность импорта яблок из других стран из‑за заморозков в мае

«По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть <…> поставки из других стран. <…> С точки зрения цен на яблоки, как самый, наверное, социально значимый продукт, мы будем здесь смотреть, что мы можем вместе с Минэкономразвития приоткрыть из других стран, для того, чтобы это негативно не повлияло на ситуацию с ценами», — сказала Лут.