Минсельхоз рассматривает возможность импорта яблок из других стран из‑за заморозков в мае

Вчера в 22:56
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Министерство сельского хозяйства РФ рассмотрит возможность поставок яблок из других стран из‑за снижения урожая после заморозков в мае. Глава ведомства Оксана Лут назвала наступление холодов «очень неудачным моментом», передает ТАСС.

«По ягодам у нас будут, наверное, сложности. По яблокам будем смотреть <…> поставки из других стран. <…> С точки зрения цен на яблоки, как самый, наверное, социально значимый продукт, мы будем здесь смотреть, что мы можем вместе с Минэкономразвития приоткрыть из других стран, для того, чтобы это негативно не повлияло на ситуацию с ценами», — сказала Лут.

Ранее Минсельхоз сообщал, что заморозки в мае 2024 года совокупно затронули посевы в 23 субъектах.

Mash сообщает, что заморозки уничтожили почти весь урожай в Курской, Липецкой, Брянской областях и на севере Ростовской, где налажено промышленное производство. По данным телеграм-канала, поставщики готовятся к повышению цен вдвое.

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