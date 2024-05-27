В Кении львица похитила собаку прямо из дома ее хозяев

Вчера в 22:54
Фото: joel herzog/Unsplash

В пригороде кенийской столицы Найроби дикая львица похитила собаку из дома ее хозяев. Видео происшествия опубликовал на своем ютуб-канале телеканал CCTV.

На записи с камер наблюдения видно, как львица запрыгнула на ограду рядом с жилым домом, а затем опустилась во двор здания. Через некоторое время животное вновь преодолело ограду в том же месте, но уже с псом в зубах.

Жертвой львицы стал ротвейлер по кличке Джеки. Он принадлежал местной жительнице Сильвии Вамаи. Она рассказала, что инцидент произошел ночью. «Это не заняло и десяти минут. Вот так мы потеряли нашего пса», — поделилась Сильвия.

Женщина вместе с семьей во время визита львицы находилась дома. Помимо Джеки у Сильвии есть еще несколько собак, все они живут на заднем дворе. Джеки был одним из самых крупных псов, его вес составлял 75 кг.

Свидетелем похищения собаки, которая жила в семье более двух лет, стал Джошуа Исиги. Он поделился, что видел львицу в ночь происшествия и попытался отпугнуть ее, ударив мачете по железной решетке.

«Дикие животные очень привычны в этих местах. Но к чему мы совсем не привыкли, так это к тому, что лев пробирается прямо к нам домой и забирает нашу собаку», — подчеркнула Сильвия.

Она призналась, что ей тяжело принять смерть Джеки. В особенности сложно женщине из‑за того, что у Джеки есть брат-близнец по кличке Лазер. «Трудно дарить любовь одному псу и вспоминать, как убили другого», — поделилась Вамаи.

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