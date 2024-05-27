Рафаэль Надаль впервые выбыл на «Ролан Гаррос» в первом круге. Ранее он 14 раз побеждал на турнире

Вчера в 22:16
Фото: Tim Clayton — Corbis/Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», впервые в своей карьере не смог пройти во второй круг турнира. Об этом сообщил ТАСС.

Надаль проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву с результатом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Ранее титулованный испанец заявлял, что, вероятно, принимает участие в «Ролан Гаррос» в последний раз.

До этого Надаль проигрывал матчи на «Ролан Гаррос» лишь три раза — в 2009, 2015 и 2021 годах. «Если это последний раз, когда я сыграл здесь, я в мире с самим собой. Потому что сделал все возможное», — прокомментировал теннисист.

Надаль признался, что в 2024 году ему «было трудно показать что‑то большее». «Мне нужно было, чтобы соперник провел не лучший свой матч — этого не случилось», — резюмировал он.

«Я пережил очень тяжелые два года из‑за травм, прошел тяжелый процесс, чтобы исполнить мечту и вернуться на „Ролан Гаррос“. Жребий мне достался не лучший, но я боролся, у меня были шансы — но этого не хватило против такого сильного соперника».
Рафаэль Надаль

Теннисист признался, что надеется вернуться на французский корт во время Олимпийских игр. «Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться», — заявил Надаль.

Рафаэль Надаль — один из самых результативных теннисистов в истории. Он 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема. Его 14 побед на «Ролан Гаррос» — это рекорд. Последний триумф Надаля на «Ролан Гаррос» случился в 2022 году.

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