Рафаэль Надаль впервые выбыл на «Ролан Гаррос» в первом круге. Ранее он 14 раз побеждал на турнире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, 14-кратный победитель «Ролан Гаррос», впервые в своей карьере не смог пройти во второй круг турнира. Об этом сообщил ТАСС.
Надаль проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву с результатом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Ранее титулованный испанец заявлял, что, вероятно, принимает участие в «Ролан Гаррос» в последний раз.
До этого Надаль проигрывал матчи на «Ролан Гаррос» лишь три раза — в 2009, 2015 и 2021 годах. «Если это последний раз, когда я сыграл здесь, я в мире с самим собой. Потому что сделал все возможное», — прокомментировал теннисист.
Надаль признался, что в 2024 году ему «было трудно показать что‑то большее». «Мне нужно было, чтобы соперник провел не лучший свой матч — этого не случилось», — резюмировал он.
Теннисист признался, что надеется вернуться на французский корт во время Олимпийских игр. «Это будет еще одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться», — заявил Надаль.
Рафаэль Надаль — один из самых результативных теннисистов в истории. Он 22 раза побеждал на турнирах Большого шлема. Его 14 побед на «Ролан Гаррос» — это рекорд. Последний триумф Надаля на «Ролан Гаррос» случился в 2022 году.