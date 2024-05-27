Рафаэль Надаль впервые выбыл на «Ролан Гаррос» в первом круге. Ранее он 14 раз побеждал на турнире

До этого Надаль проигрывал матчи на «Ролан Гаррос» лишь три раза — в 2009, 2015 и 2021 годах. «Если это последний раз, когда я сыграл здесь, я в мире с самим собой. Потому что сделал все возможное», — прокомментировал теннисист.