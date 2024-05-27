Мэра французского города Агд обвинили в трате бюджетных средств на гадалку, вызывавшую дух его отца

Духи убеждали мужчину помогать гадалке. В результате он оплатил Мартинес и ее семье роскошные путешествия, в том числе в Таиланд и Полинезию. Также чиновник трудоустроил нескольких родственников медиума и отремонтировал ее дом, вынудив работников сделать его бесплатно.