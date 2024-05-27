Мэра французского города Агд обвинили в трате бюджетных средств на гадалку, вызывавшую дух его отца

Мэра французского города Агд Жиля д’Этторе обвинили в коррупции. Он, по мнению следствия, тратил средства из бюджета на гадалку Софию Мартинес, чтобы та общалась с духом его умершего отца. Об этом сообщил Би-би-си.
По информации правоохранителей, мэр потратил огромные суммы на Мартинес — все из‑за того, что женщина умело обманула чиновника. С помощью навыка чревовещания она убедила д’Этторе, что через нее с ним разговаривает отец.
Мартинес изменяла свой голос до неузнаваемости и точь-в-точь повторяла интонации умершего. Благодаря этому она четыре года могла манипулировать д’Этторе. Женщина звонила мэру, утверждая, что с ним хотят поговорить мертвые или даже ангелы.
Духи убеждали мужчину помогать гадалке. В результате он оплатил Мартинес и ее семье роскошные путешествия, в том числе в Таиланд и Полинезию. Также чиновник трудоустроил нескольких родственников медиума и отремонтировал ее дом, вынудив работников сделать его бесплатно.
Адвокат мэра Жан-Марк Дарригаде назвал случившееся «безумной историей». «Это невероятно, потому что вот политик, мэр и бывший член парламента, который очень умен. И вы обнаруживаете, что таким человеком может манипулировать женщина», — сказал он.
По словам юриста, Мартинес нашла «душевную слабость» д’Этторе и использовала ее. «Прошло много времени, прежде чем он признал, что его надули», — пояснил Дарригаде.
Сама Мартинес призналась, что обманула доверие мэра, но отвергла обвинения в манипуляциях. Женщина настаивает, что действительно обладает сверхъестественными способностями.
Жители Агда же считают, что Мартинес и д’Этторе попросту связывали сексуальные отношения. «Может быть, он был влюблен в нее», — предположил один из горожан. «Там, где замешаны деньги, замешан и секс», — заявил другой.
В данный момент и мэр, и его гадалка находятся под стражей. Мартинес поместили в одиночную камеру, поскольку другие заключенные обвиняли ее в колдовстве.