Сериал «Юг» Ивана Соснина откроет кинофестиваль «Медвежонок-2» в Перми. В сети появился его тизер

В сети появился тизер оригинального сериала Okko «Юг» режиссера Ивана Соснина, известного по фильмам «Иваново счастье» и «Далекие близкие». 31 мая проект откроет фестиваль детского семейного кино и анимации «Медвежонок-2» в Перми.
Восьмисерийный сериал расскажет о скромном мальчике по имени Юг Кипень, которого воспитала бабушка. Однажды Юг догадался, что он не сирота.
Подросток нашел у бабушки присланные отцом деньги. Тогда парень отправился в путешествие, чтобы встретиться с семью мужчинами, один из которых — его родитель. Сложность заключалась в том, что потенциальные отцы живут в разных концах страны.
«Проделать такой путь 14-летнему подростку в принципе непросто, а для Юга еще сложнее, ведь он обладатель кучи фобий, которые ему придется каждый раз преодолевать», — отметили в синопсисе проекта.
Главную роль в шоу исполнил Ярослав Могильников, ранее сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также в «Юге» снялись Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко и Кирилл Кяро.
Актерский состав сериала дополнили Антон Кузнецов, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова, Павел Комаров, Екатерина Стулова, Антон Адасинский, Александр Парфенович, Максим Стоянов, Полина Цыганова и Николай Шрайбер.
Автором сценария сериала и его креативным продюсером выступил Алим Бесчоков («Ира», «Неличная жизнь»). Оператором стал Игорь Киселев, а художником-постановщиком — Семен Ступин.
«Юг» станет не единственным проектом Okko, который войдет в программу «Медвежонка-2». Также в Перми за награды поборются «Загадай любовь», «Летучий корабль» и «Манюня: Приключения в Москве». Кроме того, во внеконкурсной программе покажут первые сцены фильма «Пальма» и ленту «Сто лет тому вперед».
В преддверии фестиваля Okko провел в московском парке Горького пикник «Медвежонка». В ресторане «Нескучный» собрались друзья платформы, среди которых были Елена Лапина, Николай Наумов, Надежда Лумпова, Алиса Руденко и другие.
Фестиваль «Медвежонок-2» пройдет с 31 мая по 2 июня в Перми. Показы конкурсной программы пройдут в молодежном пространстве «Кристалл-Центр». Победителей выберут в категориях «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мультсериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильм для подростков).