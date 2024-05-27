Сериал «Юг» Ивана Соснина откроет кинофестиваль «Медвежонок-2» в Перми. В сети появился его тизер

«Юг» станет не единственным проектом Okko, который войдет в программу «Медвежонка-2». Также в Перми за награды поборются «Загадай любовь», «Летучий корабль» и «Манюня: Приключения в Москве». Кроме того, во внеконкурсной программе покажут первые сцены фильма «Пальма» и ленту «Сто лет тому вперед».