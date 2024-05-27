IShowSpeed без подготовки занял четвертое место в гонке за сыром по крутому склону

«Это выглядит пугающе, но после первого падения ты думаешь: „Знаешь, я могу сделать, я выдержу это“. И я это сделал. Хочу сделать это снова, потому что теперь я знаю, как побеждать. Я впервые занял четвертое место без знания техники и обучающих видео», — сказал IShowSpeed.