IShowSpeed без подготовки занял четвертое место в гонке за сыром по крутому склону

Стример IShowSpeed принял участие в Куперсхиллской сырной гонке и занял четвертое место, несмотря на отсутствие какой‑либо подготовки. Его появление на фестивале с экстремальным конкурсом в Великобритании стало неожиданностью.
Куперсхиллская сырная гонка проводится на холме Купера вблизи города Глостер с 1826 года. Участникам нужно быстрее всех промчатся вниз по склону длиной 182 метра в погоне за катящейся головкой сыра. В этом году за ней гнался IShowSpeed.
В интервью Би-би-си перед гонкой стример признался, что нервничает, но пришел «сюда, чтобы победить». Он даже заранее поговорил с бывалым участником соревнований, который дал ему несколько экспертных советов.
После старта IShowSpeed сразу потерял контроль и покатился кубарем, но под конец сумел стабилизироваться. После финиша стример заявил, что во время падения травмировал ногу, но это стоило того — он готов вернуться на холм Купер в следующем году.
«Это выглядит пугающе, но после первого падения ты думаешь: „Знаешь, я могу сделать, я выдержу это“. И я это сделал. Хочу сделать это снова, потому что теперь я знаю, как побеждать. Я впервые занял четвертое место без знания техники и обучающих видео», — сказал IShowSpeed.
IShowSpeed известен своими причудливыми, а иногда и дикими стримами. На него подписаны почти 25 млн пользователей.