Владелец сети «Жизньмарт» призвал не облизывать куриные яйца ради компенсации в 1 млн за отравление

Владелец екатеринбургской сети супермаркетов «Жизньмарт» Иван Зайченко призвал покупателей не облизывать куриные яйца ради компенсации в 1 млн рублей, которую он пообещал отравившимся. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре заявили, что с 16 мая к ним поступило 18 сообщений о заболевании острой кишечной палочкой от жителей Екатеринбурга, употребивших товары из магазинов «Жизньмарт».
В пресс-службе сети пообещали, что, если в массовых отравлениях обнаружится вина поставщика компании, то каждому пострадавшему выплатят по 1 млн рублей.
После этого, по словам Зайченко, Роспотребнадзор и больницы «просто завалили» обращениями об отравлении в «Жизньмарте». Бизнесмен выложил скрин переписки с сотрудником, в которой тот утверждает, что «люди как с ума сошли», «много покупателей говорят, что хотят миллион получить».
«Я вчера разболтался с покупателем, он сказал, что он теперь яйца куриные облизывает, чтоб заразиться сальмонеллой и миллион от нас получить», — сказано в переписке.
«Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле», — отмечает Зайченко. Он признает: «Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка».
По информации Baza, после обещания выплатить 1 млн рублей пострадавшим в Роспотребнадзор пришло сразу 90 жалоб от «отравленных покупателей».
Владелец сети подчеркнул, что компенсации компания собирается выплатить лишь 18 людям, о которых Роспотребнадзор сообщал изначально. При этом Baza пишет, что с выплатой и этим пострадавшим могут возникнуть проблемы: данные о них не имеют права предоставить бизнесмену из‑за закона о врачебной тайне.