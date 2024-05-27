Владелец сети «Жизньмарт» призвал не облизывать куриные яйца ради компенсации в 1 млн за отравление

«Люди жалуются на все: и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле», — отмечает Зайченко. Он признает: «Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка».