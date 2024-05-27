Дилан Миннетт из «13 причин почему» рассказал, почему оставил актерскую карьеру

Актер Дилан Миннетт («13 причин почему») рассказал, почему оставил карьеру и планирует ли когда‑нибудь вернуться.
По его словам, он взял паузу, чтобы заняться музыкой со своей группой Wallows. «Мне посчастливилось найти успех в [актерском] мастерстве. Я снимался в сериале „13 причин почему“, он был очень популярен, и я определенно достиг пика своего актерского мастерства», — сказал он.
Миннетт добавил, что после отказа от актерства у него «появилось больше вдохновения». «Однажды, когда мы сделаем все, что запланировали с Wallows, и будем готовы взять перерыв как группа, тогда у меня и появится вдохновение, чтобы заняться чем‑то еще».
Миннетт подчеркнул, что он мечтает добиться высочайших успехов вместе со своей группой. Он отметил, что его страсть к музыке — это «то, что кажется естественным и вдохновляющим». По словам актера, при этом он время от времени подумывает о возвращении к актерской деятельности.
Первый сезон шоу «13 причин почему» вышел в 2017 году. Сериал рассказывает о группе учеников старших классов, которые столкнулись с самоубийством одноклассницы Ханны Бейкер. После себя Бейкер оставила коллекцию с аудиокассетами, где перечислила 13 причин, которые подтолкнули ее к суициду.
Проект вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и критиков. В частности, создателей шоу обвинили в романтизации самоубийств, а американский Родительский совет по телевидению и вовсе назвал его опасным для подростков. Тогда актеры сериала записали обращение к зрителям с предупреждением, что чувствительным людям не нужно смотреть «13 причин почему» в одиночку.
После главной роли в сериале «13 причин почему», Миннетт снялся в «Крике» 2022 года и мини-сериале «Выбывшая».