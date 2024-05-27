Дилан Миннетт из «13 причин почему» рассказал, почему оставил актерскую карьеру

Миннетт подчеркнул, что он мечтает добиться высочайших успехов вместе со своей группой. Он отметил, что его страсть к музыке — это «то, что кажется естественным и вдохновляющим». По словам актера, при этом он время от времени подумывает о возвращении к актерской деятельности.