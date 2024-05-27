По его словам, если во вселенной фильмов и существует дискриминация, то она направлена против роботов. «Это была метафора того, что люди всегда что‑то дискриминируют, и рано или поздно эта дискриминация проявится. Я имею в виду, что мы уже начинаем с ИИ, говоря: „Ну мы не можем доверять этим роботам“».