«Большинство людей — инопланетяне. Идея в том, что вы должны принимать людей такими, какие они есть, будь они большие и мохнатые, зеленые или еще какие‑нибудь. Идея в том, что все люди равны», — ответил он на обвинения, выступая на Каннском кинофестивале после получения почетной «Золотой пальмовой ветви».
По его словам, если во вселенной фильмов и существует дискриминация, то она направлена против роботов. «Это была метафора того, что люди всегда что‑то дискриминируют, и рано или поздно эта дискриминация проявится. Я имею в виду, что мы уже начинаем с ИИ, говоря: „Ну мы не можем доверять этим роботам“».
Автор франшизы отметил, что в фильмах снимались актеры с разным расовым происхождением. «В первом фильме было несколько темнокожих тунисцев, во втором — Билли Уильямс, а в [приквелах], которые они тоже критиковали, — Сэм Джексон. Он не был негодяем, как Ландо. Он был одним из лучших джедаев».
Лукас был исполнительным продюсером, сценаристом и режиссером франшизы «Звездные войны» вплоть до фильма «Эпизод III: Месть ситхов» в 2005 году. Он также придумал и спродюсировал серию фильмов об Индиане Джонсе.