Ежегодно более 300 млн детей становятся жертвами сексуализированного насилия в интернете

Это глобальная пандемия, которая слишком долго оставалась скрытой. Она встречается в каждой стране, растет в геометрической прогрессии и требует глобального ответа. Мы должны действовать безотлагательно и относиться к ней как к проблеме общественного здравоохранения, которую можно предотвратить. Дети не могут ждать», — заявил главный исполнительный директор Childlight Пол Стэнфилд.