Ежегодно более 300 млн детей становятся жертвами сексуализированного насилия в интернете

В интернете более 300 млн детей ежегодно становятся жертвами сексуализированного насилия. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследователей из Эдинбургского университета.
Эксперты обнаружили, что 12,6% детей в мире (около 302 млн человек) за последний год стали жертвами обмена сексуальными изображениями и видеозаписями.
Аналогичная доля — 12,5% — подвергалась онлайн-домогательствам. Речь идет о разговорах с сексуальным подтекстом, включая секстинг, сексуальные вопросы или просьбы о сексуальных действиях со стороны взрослых.
Исследование от университетской инициативы Childlight показало, что каждый девятый мужчина в США (около 14 млн человек) в какой‑то момент признался в совершении онлайн-преступлений в отношении детей.
7% британских мужчин, что эквивалентно 1,8 млн, признали то же самое. По данным исследования, часть мужчин признались, что готовы совершить физические сексуальные преступления против детей, если будут уверены, что это останется в тайне.
«Это ошеломляющие масштабы, которые в одной только Великобритании равны очереди из мужчин-преступников, которая могла бы заполнить стадион „Уэмбли“ 20 раз и больше. Материалы, содержащие насилие над детьми, настолько распространены, что в среднем файлы поступают в наблюдательные и полицейские организации каждую секунду.
Это глобальная пандемия, которая слишком долго оставалась скрытой. Она встречается в каждой стране, растет в геометрической прогрессии и требует глобального ответа. Мы должны действовать безотлагательно и относиться к ней как к проблеме общественного здравоохранения, которую можно предотвратить. Дети не могут ждать», — заявил главный исполнительный директор Childlight Пол Стэнфилд.