Актера «Мира Дикого Запада» Джонни Вактора застрелили при попытке ограбления

Вактор дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», где в различных ролях он появлялся с 2007 по 2009 год. Наибольшую известность он получил, сыграв Брандо Корбина в «Главной больнице». Актер также участвовал в сериалах «Мыслить как преступник», «По волчьим законам», «Пожарная часть 19», «Сибирь» и «Мир Дикого Запада». В последнем он исполнил роль Ганни Томпсона.