Актера «Мира Дикого Запада» Джонни Вактора застрелили при попытке ограбления

Актер сериала «Мир Дикого Запада» Джонни Вактор убит при неудачной попытке ограбления. Об этом сообщает Variety. Вактору было 37 лет.
В полиции Лос-Анджелеса сказали, что мужчина был смертельно ранен одним из троих грабителей, пытавшихся извлечь каталитический нейтрализатор (устройство в выхлопной системе двигателя) из его автомобиля. Когда актер обнаружил злоумышленников, то попытался остановить их, но те в ответ открыли огонь. Преступники скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.
«Джонни Вактор был выдающимся человеком. Не просто талантливым актером, преданным своему делу, а настоящим моральным примером для всех, кто его знал», — отметил агент актера Дэвид Шауль.
Вактор дебютировал на телевидении в драматическом сериале «Армейские жены», где в различных ролях он появлялся с 2007 по 2009 год. Наибольшую известность он получил, сыграв Брандо Корбина в «Главной больнице». Актер также участвовал в сериалах «Мыслить как преступник», «По волчьим законам», «Пожарная часть 19», «Сибирь» и «Мир Дикого Запада». В последнем он исполнил роль Ганни Томпсона.