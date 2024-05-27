В США женщина сделала 18 татуировок в честь Мадонны и установила рекорд

Сегодня в 09:01
Фото: guinnessworldrecords

Тара Берри из США сделала 18 татуировок с изображением Мадонны и установила мировой рекорд.

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннесса в качестве обладательницы наибольшего количества татуировок одного и того же музыканта на теле (женском).

На это ее вдохновила не только любовь к Мадонне, но и предыдущая рекордсменка Никки Паттерсон (Великобритания), которой принадлежал титул с 15 татуировками рэпера Эминема, подчеркивается в Книге рекордов Гиннесса.

Чтобы побить рекорд, Тара потратила 9800 долларов и приблизительно 110 часов. На ее руках изображена Мадонна в разные периоды времени начиная с 80-х годов.

Тара начала делать татуировки с изображением Мадонны еще в 2016 году. Тогда певица искала поклонников с татуировками, посвященными ей, чтобы сняться в музыкальном клипе, и Тара хотела попасть в него.

Она также надеялась поучаствовать в конкурсе на лучшую татуировку на тату-съезде в Канзас-Сити, но ни на одно из этих мероприятий она не успела.

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