В Папуа-Новой Гвинее около 670 человек могли погибнуть из‑за оползня

Представитель ООН оценил число жертв мощного оползня в Папуа-Новой Гвинее в примерно 670 человек. Об этом сообщает Би-би-си.
Оползень произошел в горах изолированной провинции Энга, на севере островного государства. Более 150 домов оказались под массами почвы и валунов. В пострадавшем районе проживает около 4000 человек, из которых более тысячи были вынуждены покинуть свои дома.
Продолжающаяся спасательная операция затрудняется тем, что земля все еще находится в движении. «Вода течет, и это создает огромный риск для участников операции», — отметил представитель ООН.
В некоторых местах высота почвы, камней и деревьев, накрывших территорию, достигает восьми метров. Чтобы вытащить погребенные тела, люди используют палки, лопаты и виллы. Однако к воскресенью удалось обнаружить лишь пят тел погибших и частичные останки еще одного. 26 мая к пострадавшим территориям должна прибыть тяжелая техника.
Гуманитарное агентство Care Australia предполагает, что число пострадавших, вероятно, будет расти из‑за притока людей, спасающихся от межплеменных конфликтов в соседних районах.