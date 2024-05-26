В Папуа-Новой Гвинее около 670 человек могли погибнуть из‑за оползня

Сегодня в 20:27
Фото: Xinhua/ABACA/ТАСС

Представитель ООН оценил число жертв мощного оползня в Папуа-Новой Гвинее в примерно 670 человек. Об этом сообщает Би-би-си.

Оползень произошел в горах изолированной провинции Энга, на севере островного государства. Более 150 домов оказались под массами почвы и валунов. В пострадавшем районе проживает около 4000 человек, из которых более тысячи были вынуждены покинуть свои дома.

Продолжающаяся спасательная операция затрудняется тем, что земля все еще находится в движении. «Вода течет, и это создает огромный риск для участников операции», — отметил представитель ООН.

В некоторых местах высота почвы, камней и деревьев, накрывших территорию, достигает восьми метров. Чтобы вытащить погребенные тела, люди используют палки, лопаты и виллы. Однако к воскресенью удалось обнаружить лишь пят тел погибших и частичные останки еще одного. 26 мая к пострадавшим территориям должна прибыть тяжелая техника.

Гуманитарное агентство Care Australia предполагает, что число пострадавших, вероятно, будет расти из‑за притока людей, спасающихся от межплеменных конфликтов в соседних районах.

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