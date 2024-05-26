Курганские журналисты месяц следили за плывущей баней

Авторы телеграм-канала «Короче, Курган» месяц следили за приключениями бани, которая отправилась в плавание. На это обратила внимание «Новая вкладка».
Месяц назад в Кургане, как и во многих других регионах России, случилось наводнение. Из‑за него баня с чьего-то участка и оказалась плывущей в реке.
Впервые кочующая баня появилась в канале «Короче, Курган» 25 апреля.
11 мая телеграм-канал опубликовал видео местной жительницы, на котором деревянное сооружение проплывало под мостом через реку Тобол. Используя большое количество мата, женщина выразила беспокойство, что баня может врезаться в опору моста. Однако баня только повредила трубу и поплыла дальше.
На следующий день «Короче, Курган» проинформировал, что баня приплыла на пляж «Бабьи пески» и села на мель.
Спустя еще две недели, 25 мая, приключения бани, кажется, подошли к концу — она осталась торчать на берегу реки, и у нее появились первые посетители.