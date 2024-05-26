Жители якутского села пожаловались на расширение рудников. Их обвинили в связях с иноагентами

Жители якутского села Тяня пожаловались Владимиру Путину на расширение рудников компании NordGold. По их словам, из‑за добычи золота рядом с их селом гибнет рыба, вырубаются леса и сокращается ареал обитания оленей.
В ответ NordGold обвинила местных жителей в связях с иностранными агентами и «экстремистскими ресурсами». «Многочисленные публикации, содержащие эти и другие однотипные и безосновательные обвинения, включая прямую клевету, активно распространяются в медиаполе, в том числе с использованием иностранных агентов и ресурсов, признанных экстремистскими и запрещенными на территории России», — сказано в заявлении компании.
Там утверждается, что «происходящее имеет признаки целенаправленной злонамеренной кампании, направленной на подрыв сложившейся практики открытого и конструктивного диалога» между недропользователем и местными жителями. В NordGold заявили, что поддерживают проекты по сохранению эвенкийского языка, традиций и исторической памяти коренных народов.
Одна из местных жительниц Жанна Полуэктова сказала изданию SakhaDay, что под обращением к Путину поставили подписи все 164 жителя. При этом их нельзя назвать иноагентами, поскольку они отправили российским военным «около 60 оленьих шкур и вяленое мясо», а их «сыновья, братья и мужья защищают Родину на СВО», отметила она.
«Мы, все 164 жителя, поставили в письме личные подписи, потому что нет иного выхода, нас выживают из наших же родных территорий, компания открывает новые рудники, убивая экологию. „Отжимаются“ наши родовые места, это способствует исчезновению традиционного уклада жизни, а это прямой путь к вымиранию народа», — пояснила Полуэктова.