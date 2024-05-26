Жители якутского села пожаловались на расширение рудников. Их обвинили в связях с иноагентами

Одна из местных жительниц Жанна Полуэктова сказала изданию SakhaDay, что под обращением к Путину поставили подписи все 164 жителя. При этом их нельзя назвать иноагентами, поскольку они отправили российским военным «около 60 оленьих шкур и вяленое мясо», а их «сыновья, братья и мужья защищают Родину на СВО», отметила она.