В гараже у главного уральского борца с коррупцией нашли суперкары на десятки миллионов рублей

На парковочных местах начальника свердловского управления по противодействию коррупции Андрея Дьякова, которого судят по делу о взятке, нашли несколько элитных машин. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на осведомленный источник.
В паркинге Дьякова стоял суперкар Ferrari Roma, чья цена в Москве варьируется от 20 млн до 40 млн рублей, и электрокар Porsche Taycan стоимостью от 10 до 15 млн. Были и две машины попроще — Lexus и BMW.
Кому принадлежат машины, точно неизвестно. Страхователем Ferrari указана фирма «Евразия», по всей видимости, Дьяков взял суперкар в лизинг. Porsche записан на некого Илью Васильевича, Lexus — на отца Андрея Дьякова.
E1.ru отмечает, что родители задержанного силовика — преуспевающие бизнесмены из Пермского края. По их словам, один из автомобилей сыну подарили они. Со ссылкой на коллег Дьякова издание уточняет, что его официальная зарплата — 85–95 тыс. рублей.
Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова задержали в начале этой недели. На его рабочем месте и в его квартире в элитном ЖК «Ривьера» прошли обыски. Главного свердловского борца с коррупцией обвиняют в получении взятки в 200 млн рублей. Сам Дьяков утверждает, что его оговорил друг, чтобы спасти свой бизнес.