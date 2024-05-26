В гараже у главного уральского борца с коррупцией нашли суперкары на десятки миллионов рублей

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова задержали в начале этой недели. На его рабочем месте и в его квартире в элитном ЖК «Ривьера» прошли обыски. Главного свердловского борца с коррупцией обвиняют в получении взятки в 200 млн рублей. Сам Дьяков утверждает, что его оговорил друг, чтобы спасти свой бизнес.