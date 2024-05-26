На Москву надвигается аномальная жара

В пятницу 31 мая в московском регионе ожидается до +31 градуса — это на 7–8 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Заключительная неделя сезона стартует с антициклональной, а значит, малооблачной погоды при среднесуточной температуре на два градуса выше нормы, ночью плюс 10–12 градусов, днем плюс 23–25 градусов», — сказал он.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о надвигающейся на столицу аномальной жаре. По его словам, 26 мая центр антициклона, в котором находится город, переместится на восток. На регион будет воздействовать более мощная солнечная энергия, что приведет к увеличению температуры.
27 мая ожидается до +21–23 в Москве, по области — до +25. 28 мая температура достигнет отметок +25–27, 29 мая — до +28 градусов. По словам синоптика, 30 мая в городе может потеплеть до +29, в Подмосковье — до +30.
Такая температура более свойственна для середины лета в столице. Вильфанд подчеркнул, что она существенно выше многолетних значений.