На Москву надвигается аномальная жара

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о надвигающейся на столицу аномальной жаре. По его словам, 26 мая центр антициклона, в котором находится город, переместится на восток. На регион будет воздействовать более мощная солнечная энергия, что приведет к увеличению температуры.