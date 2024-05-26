В США 100-летний мужчина женился на 102-летней женщине. Пара может попасть в книгу рекордов

В американской Филадельфии сыграли свадьбу 100-летний Берни Литтман и 102-летняя Марджори Фитерман. Они могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая пара — их сумммарный возраст превышает прошлый рекорд. Об этом пишет Fox News.
Литтман и Фитерман познакомились в доме престарелых около 10 лет назад. С тех пор они стали встречаться. В прошлом оба были женаты, но пережили своих супругов.
Большинство членов семьи Литтмана не думали, что он когда‑нибудь снова захочет жениться. Литтман прожил 65 лет в браке со своей покойной женой Бернис, у них двое детей, четверо внуков и девять правнуков.
«Мы все были в восторге от того, что он нашел кого‑то, с кем можно заниматься и проводить время. Им так повезло, что они нашли друг друга и были друг другу поддержкой, особенно во время пандемии», — говорит внучка Литтмана Сара Шихерман.
Венчавший новобрачных раввин Адам Уолберг даже не знал, какой совет им дать: «Каждый из вас уже накопил жизненную мудрость и опыт, и на данный момент ваши взгляды, чувства и мнения достаточно хорошо сформулированы».
«Это не значит, что вы не будете продолжать учиться и развиваться как люди. Но, думаю, можно с уверенностью сказать о каждом из вас, что вы прекрасно знаете и понимаете друг друга, и то, что вы любите друг в друге, никуда не пропадет», — добавил он.
Изначально Берни и Марджори не верили, что поженятся, но «в конце концов они достигли той точки, когда быть не просто близкими друзьями, а мужем и женой стало правильным шагом», отметил Уолберг.
Родственники новобрачных уверены, что они стали самой пожилой парой, вступившей в брак, и даже подали соответствующую заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Текущий рекорд принадлежит Дорин и Джорджу Кирби из Англии, чей общий возраст составлял 194 года и 279 дней, когда они поженились 13 июня 2015 года, согласно сайту Книги рекордов Гиннесса. Общий возраст Фитерман и Литтмана превышает 202 года.