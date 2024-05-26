В США 100-летний мужчина женился на 102-летней женщине. Пара может попасть в книгу рекордов

«Это не значит, что вы не будете продолжать учиться и развиваться как люди. Но, думаю, можно с уверенностью сказать о каждом из вас, что вы прекрасно знаете и понимаете друг друга, и то, что вы любите друг в друге, никуда не пропадет», — добавил он.