Среди их работ — композиции для мультфильмов Disney «Книга Джунглей», рассказывающем о Маугли, «Набалдашник и метла» о ведьме и спасении Великобритании во время Второй мировой войны, а также «Винни Пух и медовое дерево» — о плюшевом мишке и его друзьях.