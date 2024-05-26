В возрасте 95 лет умер композитор, автор песен к мультфильмам Disney Ричард Шерман. Об этом говорится на сайте корпорации. Там уточняется, что Шерман скончался в медицинском центре «Сидарс-Синай» в Беверли-Хиллз от «болезни, связанной с возрастом».
«Ричард Шерман был воплощением того, что значит быть легендой Disney, создав со своим братом Робертом любимые классические произведения, которые стали частью саундтрека нашей жизни», — сказал гендиректор The Walt Disney Company Боб Айгер.
Ричард Шерман вместе с братом Робертом, умершим в 2012 году, написали более 200 песен примерно для 27 фильмов и 24 телевизионных постановок. В Disney говорят, что «братья Шерман написали больше музыкальных песен для кинофильмов, чем любая другая команда авторов песен в истории кино».
Среди их работ — композиции для мультфильмов Disney «Книга Джунглей», рассказывающем о Маугли, «Набалдашник и метла» о ведьме и спасении Великобритании во время Второй мировой войны, а также «Винни Пух и медовое дерево» — о плюшевом мишке и его друзьях.
Ричард Шерман был удостоен трех премий «Грэмми» и девяти номинаций на «Оскар», из которых одну — за работу над Disney «Мэри Поппинс» 1964 года — выиграл. За свою 65-летнюю карьеру композитор вместе с братом создал 24 золотых и платиновых альбома.