В Бурятии запретили ходить в лес

Власти Бурятии запретили жителям ходить в лес. Ограничения на посещение ввели из‑за пожаров. Об этом сообщает агентство лесного хозяйства республики в своем телеграм-канале.
«Сегодня, 26 мая, на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению — запретить гражданам доступ в лес», — говорится в публикации.
По данным ведомства, более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло из‑за неосторожного обращения с огнем.
«Лесопожарная обстановка в республике складывается непростая, с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в лесах Бурятии находиться нельзя. У нас установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний», — объясняет Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.
Глава ведомства также обратился к жителям республики с просьбой отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила.
«Только вместе мы сможем сохранить нашу тайгу», — подчеркнул он.
По информации ведомства, за прошедшие сутки обнаружено пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах республики. В этих, а также Баргузинском, Еравнинском и Заиграевском районах пожарные службы занимались тушением очагов пожаров.