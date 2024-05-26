В Бурятии запретили ходить в лес

По информации ведомства, за прошедшие сутки обнаружено пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах республики. В этих, а также Баргузинском, Еравнинском и Заиграевском районах пожарные службы занимались тушением очагов пожаров.