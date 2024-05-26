В Бурятии запретили ходить в лес

Сегодня в 12:08
Фото: Karsten Winegeart/Unsplash

Власти Бурятии запретили жителям ходить в лес. Ограничения на посещение ввели из‑за пожаров. Об этом сообщает агентство лесного хозяйства республики в своем телеграм-канале.

«Сегодня, 26 мая, на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению — запретить гражданам доступ в лес», — говорится в публикации.

По данным ведомства, более 90% всех лесных пожаров в Бурятии в 2024 году возникло из‑за неосторожного обращения с огнем.

«Лесопожарная обстановка в республике складывается непростая, с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в лесах Бурятии находиться нельзя. У нас установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний», — объясняет Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

Глава ведомства также обратился к жителям республики с просьбой отнестись к данному решению с пониманием и соблюдать установленные правила.

«Только вместе мы сможем сохранить нашу тайгу», — подчеркнул он.

По информации ведомства, за прошедшие сутки обнаружено пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском районах республики. В этих, а также Баргузинском, Еравнинском и Заиграевском районах пожарные службы занимались тушением очагов пожаров.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами