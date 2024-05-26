«Было скучновато, пока не появились они»: силовики сорвали БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

«Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья», — добавил собеседник.