«Было скучновато, пока не появились они»: силовики сорвали БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом. Ее организатора обвинили в оскорблении чувств верующих. Об этом пишет «Екатеринбург онлайн».
Мероприятие проходило в ночь с пятницы на субботу на загородной базе «Волна». Силовики собрали у присутствующих паспортные данные, рассказал журналистам очевидец.
«Раньше они назывались Blue Velvet, а сейчас перезапустились под названием „Ковчег“. По формату все примерно то же самое, с лайт-БДСМом и так далее. В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили», — вспоминает неназванный мужчина.
«Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья», — добавил собеседник.
Организатор вечеринки Станислав Словиковский заявил Ura.ru, что ему предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих. По его словам, поводом для преследования стали фотографии из закрытого телеграм-канала, в котором публиковали анонсы вечеринок.
«На первом снимке изображена девушка в стилизованном цветочном венке, однако в СК в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец. Второй эпизод в деле касается перформанса „Напишите свой грех“, где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. На третьем изображена девушка, позирующая в фотостудии „Цех“ на фоне металлических швеллеров в форме буквы „Х“. По мнению следствия, это олицетворяет православный крест», — делится организатор.
«Мне сообщили, что „грех“ — это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку „И смех, и грех“ тоже нельзя использовать?» — недоумевает Словиковский.
После разговора со следователями мужчину отпустили. 27 мая он пойдет на первый допрос.