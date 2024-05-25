Премьер-министр Индии уверен в своем божественном предназначении

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о своем божественном предназначении для страны. Эти слова прозвучали в интервью с телеканалом NDTV.
«Есть люди, которые называют меня самыми грязными словами, но есть и те, кто настроен доброжелательно . Мой долг — сделать так, чтобы те, кто верит в меня, не были обижены или разочарованы», — сказал Моди.
«Кто‑то может назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма (Бог) послал меня с определенной целью. Как только цель будет достигнута, моя работа станет единым целым. Вот почему я полностью посвятил себя Богу», — добавил премьер-министр.
«Он (Бог) не раскрывает своих карт, просто заставляет меня действовать. И я не могу позвонить ему напрямую, чтобы спросить, что дальше», — отметил глава государства.
Заявление Моди прозвучало на фоне завершающихся парламентских выборов, новый состав законодательного органа станет известен 1 июня. Возглавляемая премьером правящая националистическая «Индийская народная партия» считается главным претендентом на победу. В этом случае лидер проведет в во главе правительства уже третий срок.
Чиновник и его партия находятся под шквалом критики от оппозиции и международных наблюдателей. Например, меньше года назад в парламенте провалилась попытка вынесения правительству вотума недоверия. Поводом для этого стали межэтнические столкновения в провинции Манипур, жертвами которых стали более 150 человек, а 60 тыс. индийцев были вынуждены стать беженцами.