В 2026 году выйдет аниме-сериал по «Призраку в доспехах»

Студия Science SARU анонсировала новое аниме по манге «Призрак в доспехах». Она выпустила полуминутный тизер.
Судя по постеру на обложке видео и самому ролику, аниме-сериал будет выполнен в 2D-стиле и стилистике оригинальной манги. Каких‑либо других подробностей не сообщается.
Известно, что премьера шоу намечена на 2026 год. Создатели, среди которых также Production I.G, намерены делиться новой информацией на своем сайте.
Science SARU известна анимационным сериалом «Скотт Пилигрим жмет на газ» для Netflix и аниме «Человек-дьявол: Плакса». Production I.G работала над «Синдромом одиночки».
В 2020 году Netflix выпустил анимационный сериал «Ghost in the Shell: SAC_2045» по мотивам «Призрака в доспехах». Главной героиней стала киборг-майор Мотоко Кусанаги.