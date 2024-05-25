Мизулина посетила нацпарк «Столбы» и поймала там клещей. Парк закрыт для посетителей

Екатерина Мизулина посетила национальный парк «Столбы» в Красноярском крае. При этом часть парка, в которой находилась общественница, закрыта для посетителей до конца мая. На это обратили внимание журналисты «Красноярск онлайн».
Фото из поездки глава «Лиги безопасного интернета» выложила в закрытом телеграм-чате участников встречи в Красноясрке. Она отметила красоту пейзажей парка и рассказала, что там много клещей, несколько насекомых присосались к ней и ее спутникам.
«Красота нереальная. Но клещей там! Мы вчера словили 7 штук, впиться не успели, все живы-здоровы», — написала Мизулина.
На одном из изображений общественница стоит у скал Перья, о чем говорит попавший в кадр указатель. Каменная гряда находится в Центральном районе парка.
В эту часть «Столбов» гостей не должны пускать с 13 по 31 мая в рамках «месячника тишины», введенного из‑за пожароопасной ситуации. Посетителям сейчас доступны лишь чаша Гранитного карьера и научно-познавательный центр «Столбы» со стороны Восточного входа.
В пресс-службе парка журналистам «Подъема» не смогли объяснить, как Мизулина попала на закрытую территорию, и сказали, что у них нет информации. Также там подтвердили, что ограничения держатся в силе до 1 июня.
Мизулина прилетела в Красноярск 24 мая. Там на встретилась с губернатором, пришла на последний звонок в школу № 108 и посетила могилу Оксаны Василишиной, которую назвала своей наставницей. Сегодня общественница должна встретиться со школьниками и студентами в «Кристалл-Арене».