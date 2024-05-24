В Ростовской области жители станицы нашли убийцу восьмилетней девочки. Им оказался ветеран СВО

Сосед семьи убитой девочки Эдуард Гаспаров после ее пропажи увидел машину убийцы и Дашу в ней на видео с камер наблюдения, установленных на его доме. Он позвонил по номеру, указанному на двери эвакуатора, и узнал, где находится водитель.