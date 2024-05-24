В Ростовской области жители станицы нашли убийцу восьмилетней девочки. Им оказался ветеран СВО

Жители станицы Ольгинской, расположенной в Ростовской области, вычислили по камерам наблюдения мужчину, убившего местную восьмилетнюю девочку по имени Даша. Преступник оказался ветераном военной операции на Украине, рассказал 161.ru.
25-летний Руслан Шингирей вернулся из зоны боевых действий и устроился работать водителем эвакуатора. 17 мая он приехал в Ольгинскую из соседнего поселка Дорожного и заметил выходящую из супермаркета девочку.
Мужчина предложил подвести Дашу. Та согласилась, и домой после этого уже не вернулась. Как рассказал позднее сам Шингирей, он вывез малышку в лесополосу и там убил. Место преступления жители Ольгинской вычислили по ГЛОНАСС.
Сосед семьи убитой девочки Эдуард Гаспаров после ее пропажи увидел машину убийцы и Дашу в ней на видео с камер наблюдения, установленных на его доме. Он позвонил по номеру, указанному на двери эвакуатора, и узнал, где находится водитель.
Вскоре Гаспаров с другим местным жителем Дмитрием Гайко нашли Шингирея. «Он не сознавался, пока мы фотку не показали, где девочка сидит в эвакуаторе. Сказал, что посадил ее на Широкой, до конца улицы довез и высадил», — рассказал Гайко.
По его словам, Шингирей сперва отрицал, что похитил школьницу. Он заявил, что его «подрезал ВАЗ-2107», который он захотел догнать. Даша якобы видела, куда поехала машина, и потому Шингирей посадил ее в свой автомобиль — ради помощи.
Соседи девочки мужчине не поверили. Они посмотрели данные о передвижении эвакуатора Шингирея и выяснили, что тот за последние часы останавливался надолго лишь у лесополосы. Вскоре жители Ольгинской нашли там тело девочки. Искали ее всей станицей.
Даша оказалась задушена. Шингирей сначала продолжал утверждать, что не убивал ребенка. Он заявил, что передал девочку «каким‑то людям». Но позже признался полиции в совершенном. Аксайский районный суд арестовал Шингирея на два месяца.