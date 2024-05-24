Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк появилась в трейлере триллера «Город страха»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Город страха» («A Sacrifice»). Триллер выйдет в мировой прокат 28 июня, а в российских кинотеатрах появится 4 июля.
В ленте снялась звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк. Актриса сыграла дочь социального психолога Бена Монро, который приезжает в Берлин, чтобы помочь полиции расследовать убийтсва членов культа.
Пока Бен погружается в работу, его дочь знакомится с местным молодым человеком. Тот посвящает ее в андеграундную культуру Берлина и, как окажется, таит в себе огромную опасность для подростка.
Вскоре девушка оказывается в беде, и тогда ее отцу, роль которого исполнил Эрик Бана, приходится броситься на ее спасение. Мужчине предстоит в том числе нарушить закон, чтобы найти девочку.
Режисером фильма выступила Джордан Скотт, дочь автора «Гладиатора» и «Дома Gucci» Ридли Скотта. Ранее она выпустила такие ленты как «Трещины» с Евой Грин и «Невидимые дети».
Скотт сама написала сценарий «Города страха» вместе с Николасов Хоггом. Оператором картины стала Джули Кирквуд («Архив 81», «Время возмездия», «Февраль»). Музыку написал лауреат «Оскара» Фолькер Бертельман.
В актерский состав проекта вошли Сильвия Хукс («Видеть»), Йонас Дасслер («Золотая перчатка»), Штефан Камвирт («Так близко к горизонту»), София Ройз («Тайная жизнь»), Лара Файт («Берлинские легавые») и Александр Шуберт («Тьма»).