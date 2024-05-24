Суд в Москве арестовал старшего брата главы Ингушетии по делу о мошенничестве

Мещанский районный суд Москвы отправил под арест старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова. Об этом сообщило РИА «Новости».
Калиматова обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, он похитил деньги из регионального Пенсионного фонда России. В доме подозреваемого 23 мая прошли обыски.
В прошлом Калиматов возглавлял региональное управление федеральной почтовой связи Ингушетии. Во время своей работы, по информации «Коммерсанта», он вместе с преступным сообществом похитил около 2 млрд рублей.
Правоохранители считают, что в сообщество сходили глава республиканского отделения ПФР Ислам Сейнароев и глава ингушского отделения «Почты России» Камбулат Суикев. Всего в преступную организацию входили 34 человека.
Сейнароев находится в международном розыске. Большинство его подельников уже взяты под стражу. Они, как утверждает обвинение, систематически похищали деньги ПФР, подделывая данные в докуменах о начислении средств пенсионерам.