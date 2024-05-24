Лана Дель Рей рассказала, что написала саундтрек фильма о Джеймсе Бонде. Он не понравился продюсерам

Вчера в 23:06
Кадр: Lana Del Rey/YouTube

Американская певица Лана Дель Рей рассказала, что в 2015 году написала саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде. Но продюсерам картины он не понравился. Об этом написал Би-би-си.

Артистка поделилась неудачей во время церемонии вручения премии Ivor Novello Awards в Лондоне. За кулисами мероприятия ее спросили, не хотела бы она создать музыку к легендарной шпионской франшизе.

Дель Рей ответила на это вопросом «В смысле как это не случилось?». Затем артистка спела припев своей композиции «24» из альбома «Honeymoon», а затем призналась, что написала эту песню для «бондианы».

Лана рассчитывала, что трек станет частью фильма «007: Спектр», но этого не случилось. Саундтреком к картине в результате стала «Writing’s On The Wall» Сэма Смита — за нее музыкант получил премию «Оскар».

Дель Рей похвалила работу коллеги. «Сэм, ты проделал замечательную работу», — сказала она, отметив, что все еще надеется получить шанс написать песню для популярной серии. «Может быть, когда‑нибудь», — произнесла певица.

Лана Дель Рей оказалась не единственной известной артистки, чьи композиции не вошли во франшизу о Джеймсе Бонде. Такая же судьба ждала треки от Pulp, Blondie, Джонни Кэша, Pet Shop Boys и КД Лэнг.

Продюсеры фильмов об агенте 007 часто заказывают несколько вариантов треков у разных артистов и решают, какой из них использовать, только после завершения работы над очередной лентой.

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