The Hatters, Антоха MC и Найк Борзов: «Дикая мята» раскрыла основной лайнап

Фестиваль «Дикая Мята», который пройдет с 14 по 16 июня на поле в Тульской области, поделился с «Афишей Daily» основным лайнапом.
В первый день феста на сцене Sirena выступят Хаски, The Hatters, «Операция Пластилин» и Рolnalyubvi. Специальный гость — команда Out of Control Army из Мексики.
В субботней программе сцены — The Starkillers, «План Ломоносова», «Гудтаймс», Антоха МС, Sati Ethnica, «Нейромонах Феофан», Найк Борзов, Drummatix. Закроет вечер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius»
В воскресенье на сцену Sirena поднимутся «Обстоятельства», «Инкогнито», «Несладко», Алена Швец, «Дайте Танк (!)», Green Apelsin и Zoloto, чьим шоу завершится фестиваль.
Всего на «Дикой мяте» будет шесть сцен и более 100 концертов. Посмотреть расписание и купить билеты можно на «Афише».