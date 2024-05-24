Рэпера Шона Кингстона арестовали по обвинению в краже и мошенничестве

Сегодня в 21:56
Фото: seankingston

Американского рэпера Шона Кингстона арестовали в Калифорнии по обвинению в краже и мошенничестве. Об этом сообщил Rolling Stones.

Музыканта задержали спустя всего несколько часов после того, как его мать взяли под стражу в ходе рейда в Южной Флориде. Кингстона отправили в тюрьму округа Сан-Бернардино.

«Мы были в процессе возвращения во Флориду после выступления. Мы хотим вернуть его как можно скорее, чтобы доказать, что это всего лишь гражданское дело, а не уголовное», — заявил адвокат артиста Боб Розенблатт.

Он подчеркнул, что ему и его подзащитному не терпится оспорить обвинения в суде. Следствие считает, что Кингстон совершил ряд краж, в частности — он якобы не оплатил 232-дюймовый телевизор и аудиосистему премиум-класса, найденные в его доме.

«Ему нравятся побрякушки, он любит выпендриваться, он шоумен. У моего клиента есть телевизионная звуковая система стоимостью 150 тыс. долларов, часы стоимостью около 1 млн., сделанная на заказ кровать стоимостью 80 тыс. Это организованное систематическое мошенничество», — заявил адвокат Деннис Кард, представляющий компанию Ver Ver Entertainmen, которая выступила с обвинениями в адрес рэпера.

По его словам, Кингстон использовал свою музыкальную карьеру, чтобы получать дорогостоящие предметы роскоши. Для этого он утверждал, что сотрудничает с Джастином Бибером, и приглашал гостей в арендованный дом.

Ранее, в 2006 году, мать Кингстона уже участвовала в финансовых махинациях. Он признала свою вину в подаче ложных документов для получения кредита и банковском мошенничестве, которое принесло ей 132 тыс. долларов. Женщина получила тюремный срок в 16 месяцев и еще пять лет условно.

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