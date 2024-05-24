Michelin-шеф и DJ Kefir откроют летний сезон на корабле Kuznyahouse в Петербурге

Ресторанный проект Kuznyahouse поделился с «Афишей Daily» программой ближайших вечеринок на их корабле Cruise в Петербурге.
31 мая на лайнере пройдет вечеринка-открытие летнего сезона, где выступят диджей Theo Dear, исполнительница Saya Siiang и Hotline. На следующий день за диджейский пульт встанут Saint City Lovers и DJ Kefir, который представит программу «Пусть всегда будет солнце».
В воскресенье, 2 июня, шеф-повар и обладатель звезды Michelin Женя Викентьев вместе с инди-исполнителем Гамлетом Мовсисяном отыграют лайв. Также в лайнапе — Quasar и Anton Mo с DJ Krug. Посмотреть расписание выступлений и купить билеты можно на сайте проекта.
Cruise от Kuznyahouse — двухпалубный корабль с гастрономией, баром и вечеринками. Он уже не первый год работает в Петербурге (а недавно запустился и в Москве). На верхней палубе корабля расположены лежаки, там же можно заказать коктейли. А на нижней — полноценная кухня, сидячие зоны с винтажной мебелью и немецкий кабинетный рояль 1979 года выпуска, концерты.
Музыкальную программу для круизов курирует электронный продюсер Кирилл Сергеев (Kito Jempere Band). На лайнере проходят как концерты и фортепианные вечера, так и выступления диджеев (в том числе западных). За меню в морском стиле отвечает шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров. В фокусе — сезонные продукты, локальная рыба, овощи и зелень.
Лайнер базируется в центре города, на Английской набережной, 58. По 4–5 раз в день корабль уходит в плавание по Неве, с выходами в Финский залив. Кроме утренних завтраков, когда Cruise будет на стоянке, вход осуществляется по билетам.