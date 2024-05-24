Michelin-шеф и DJ Kefir откроют летний сезон на корабле Kuznyahouse в Петербурге

Cruise от Kuznyahouse — двухпалубный корабль с гастрономией, баром и вечеринками. Он уже не первый год работает в Петербурге (а недавно запустился и в Москве). На верхней палубе корабля расположены лежаки, там же можно заказать коктейли. А на нижней — полноценная кухня, сидячие зоны с винтажной мебелью и немецкий кабинетный рояль 1979 года выпуска, концерты.