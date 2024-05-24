В тюменской школе прошли учения на случай стрельбы в здании. Детям не сказали, что угроза не реальна

В Тюмени в чугунаевской школе провели учебно-тренировочную эвакуацию. Во время нее разыграли ситуацию проникновения в здание вооруженных людей. Детей о том, что угроза постановочная, не предупредили, сообщило издание Neft.
По словам сотрудников школы, дети и персонал должны были научиться, как действовать при захвате здания и обнаружении в нем взрывного устройства. В школе включили сигнал тревоги, после чего учителя вывели детей на улицу.
«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации», — заявила сотрудница школы Татьяна Яковлева.
Она добавила, что во время учений «отработали сценарий, как в школу заходят два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение». Подобные тренировки провели также в других школах города.
СМИ известно об учениях в школах № 9 и № 43. Везде тренировочные эвакуации организовали по указу Минпросвещения. Ранее министерство также обязало школы смоделировать ситуации возникновения пожара.