В тюменской школе прошли учения на случай стрельбы в здании. Детям не сказали, что угроза не реальна

Сегодня в 18:58
Фото: РДДМ | Чугунаевская СОШ /«ВКонтакте»

В Тюмени в чугунаевской школе провели учебно-тренировочную эвакуацию. Во время нее разыграли ситуацию проникновения в здание вооруженных людей. Детей о том, что угроза постановочная, не предупредили, сообщило издание Neft.

По словам сотрудников школы, дети и персонал должны были научиться, как действовать при захвате здания и обнаружении в нем взрывного устройства. В школе включили сигнал тревоги, после чего учителя вывели детей на улицу.

«Ученикам не сообщили о планах проведения такой тренировки, чтобы ситуация была максимально реалистичная и все смогли понять, как вести себя при стрессовой ситуации», — заявила сотрудница школы Татьяна Яковлева.

Она добавила, что во время учений «отработали сценарий, как в школу заходят два стрелка с оружием, а ученики строят баррикады, а затем безопасно покидают помещение». Подобные тренировки провели также в других школах города.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

СМИ известно об учениях в школах № 9 и № 43. Везде тренировочные эвакуации организовали по указу Минпросвещения. Ранее министерство также обязало школы смоделировать ситуации возникновения пожара.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами