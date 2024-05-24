TikTok начал тестировать загрузку часовых видео и горизонтальный формат

Видеоплатформа TikTok начала тестировать возможность загружать ролики продолжительностью 60 минут. Об этом сообщил TechCrunch.
Также сервис пробует внедрить горизонтальный полноэкранный режим, а также возможность смотреть миниатюры видео с функцией прокрутки. Все это TikTok делает, чтобы улучшить опыт пользователей платформы.
Увеличение продолжительности роликов, как считают в компании, поможет пользователям экспериментировать с разными типами контента. Они смогут выкладывать кулинарные видео, уроки макияжа, лекции и комедийные скетчи.
Кроме того, длинные видео позволят TikTok активнее сотрудничать со стриминговыми платформами. В соцсети смогут публиковать эпизоды телешоу без необходимости делить их на части, как ранее поступили с пилотной серией сериала «Killing It» от Peacock.
Предполагается, что после внедрения часовых видео TikTok будет активнее конкурировать с YouTube. Ранее TikTok специализировался на коротких 15-секундных роликах, но позднее стал увеличивать лимит времени. YouTube, в свою очередь, запустил формат YouTube Shorts, включающий короткие видео в духе тиктокеров.