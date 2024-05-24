TikTok начал тестировать загрузку часовых видео и горизонтальный формат

Предполагается, что после внедрения часовых видео TikTok будет активнее конкурировать с YouTube. Ранее TikTok специализировался на коротких 15-секундных роликах, но позднее стал увеличивать лимит времени. YouTube, в свою очередь, запустил формат YouTube Shorts, включающий короткие видео в духе тиктокеров.