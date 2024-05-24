В сети появился трейлер фильма «Снять проклятие» с Дэвидом Духовны в главной роли. Его премьера состоится 14 июня.
Сюжет рассказывает о начинающем писателе Теде, который переезжает к своему отчужденному отцу Марти, после того как узнает, что тот болен раком.
Марти — ярый фанат «Бостон Ред Сокс» в то время как Тед вырос поклонником заклятого соперника команды — «Нью-Йорк Янкис». Несмотря на очевидные разногласия, сын и отец сближаются в течение бейсбольного сезона 1978 года.
Духовны не только исполнил главную роль, но и выступил сценаристом и режиссером. В основу фильма лег одноименный роман актера.
В актерский состав также вошли Логан Маршалл-Грин («Апгрейд», «Прометей») и Стефани Беатрис («Бруклин 99», «Энканто»).