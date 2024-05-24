Cream Soda, Thomas Mraz и Locked Club: фестиваль «Тинькофф Двор» анонсировал лайнап артистов

Организаторы отмечают, что для посещения вечерних концертов Technodays Pre-Party и Cream Soda необходимо пройти регистрацию по ссылке, выбрав один день посещения — 7 или 9 июня. По предварительной регистрации каждый участник с билетом может привести с собой детей, а также пригласить одного взрослого в качестве гостя.