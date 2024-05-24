Cream Soda, Thomas Mraz и Locked Club: фестиваль «Тинькофф Двор» анонсировал лайнап артистов

Сегодня в 17:47

Стал известен лайнап артистов, которые примут участие в фестивале «Тинькофф Двор». Он состоится в Петербурге с 6 по 9 июня.

Музыкальная программа события начнется с Technodays Pre-Party 7 июня. В пространстве «Гараж» прозвучат диджей-сеты от Lovanda, Timofey, Hoopa, Saint City Lovers. Хедлайнерами первого дня станут резиденты лейбла Private Persons — Locked Club, Hespermen, RLGN и Love Object.

На следующий день на главной сцене «Тинькофф Двора» выступит хип-хоп-артист Thomas Mraz, DJ Fanick и хаус-группа «Лауд». В воскресенье 9 июня на сцену фестиваля выйдут электронные музыканты Biicla и EI. Завершающим актом четырехдневного ивента станет концерт поп-хаус-группы Cream Soda.

Организаторы отмечают, что для посещения вечерних концертов Technodays Pre-Party и Cream Soda необходимо пройти регистрацию по ссылке, выбрав один день посещения — 7 или 9 июня. По предварительной регистрации каждый участник с билетом может привести с собой детей, а также пригласить одного взрослого в качестве гостя.

Фестиваль «Тинькофф Двор» объединит развлекательные и образовательные программы. Помимо концертов популярных артистов на событии можно будет послушать выступления спикеров и принять участие в интерактивах экосистемы.

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