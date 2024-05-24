Под Харьковом планируют построить подземный город. С его проектом помогло бюро Нормана Фостера

В центральной части Харькова планируют построить подземный город. Об этом сообщил в эфире телемарафона мэр Игорь Терехов, передает РБК.
Площадь города должна составить более 236 тыс. квадратных метров. В нем собираются оборудовать школу, паркинги, медучреждения, коворкинги и торговые площадки.
Попасть в подземный город можно будет через метрополитен. Терехов говорит, что его создание необходимо, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.
Проект разработали местные архитекторы вместе с британским бюро Foster+Partners Нормана Фостера. На его реализацию потребуется 225 млн евро (243,78 млн долларов). Сейчас для проекта ищут инвесторов.
Foster+Partners — крупнейшее британское архитектурное бюро. Его основал лауреат Притцкеровской премии Норман Фостер, один из основных теоретиков стиля хай-тек. Среди работ Foster+Partners — небоскреб «Мэри-Экс» и мост Миллениум в Лондоне, коммерцбанк «Тауэр» во Франкфурте-на-Майне, Дворец мира и согласия в Астане и штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге («Афиша Daily» включила ее в список 20 главных зданий России XXI века).