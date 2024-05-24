Под Харьковом планируют построить подземный город. С его проектом помогло бюро Нормана Фостера

Foster+Partners — крупнейшее британское архитектурное бюро. Его основал лауреат Притцкеровской премии Норман Фостер, один из основных теоретиков стиля хай-тек. Среди работ Foster+Partners — небоскреб «Мэри-Экс» и мост Миллениум в Лондоне, коммерцбанк «Тауэр» во Франкфурте-на-Майне, Дворец мира и согласия в Астане и штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге («Афиша Daily» включила ее в список 20 главных зданий России XXI века).