Экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Михаила Мишустина

В 1990-х Муслим Хучиев работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР в Москве, службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК. В середине нулевых он руководил пресс-службой президента Чеченской Республики, затем стал министром. В 2010 году Хучиев стал мэром Грозного, а в 2018-м стал председателем правительства республики.