Экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Михаила Мишустина

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником главы правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Я рад, что опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно им реализованы в нашей республике, востребованы на федеральном уровне», — написал он.
Накануне Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни. «Мой дорогой брат Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики», — написал Кадыров.
Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни стал первый заместитель председателя правительства — министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев.
В 1990-х Муслим Хучиев работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР в Москве, службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК. В середине нулевых он руководил пресс-службой президента Чеченской Республики, затем стал министром. В 2010 году Хучиев стал мэром Грозного, а в 2018-м стал председателем правительства республики.