Экс-глава правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником Михаила Мишустина

Сегодня в 16:16
Фото: @khuchiev_mm

Бывший председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначен помощником главы правительства РФ Михаила Мишустина. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Я рад, что опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно им реализованы в нашей республике, востребованы на федеральном уровне», — написал он.

Накануне Хучиев сложил полномочия председателя правительства Чечни. «Мой дорогой брат Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия председателя правительства Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни стал первый заместитель председателя правительства — министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев.

В 1990-х Муслим Хучиев работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР в Москве, службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК. В середине нулевых он руководил пресс-службой президента Чеченской Республики, затем стал министром. В 2010 году Хучиев стал мэром Грозного, а в 2018-м стал председателем правительства республики.

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