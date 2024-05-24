В 2022 году число американцев, ежедневно курящих марихуану, превысило количество ежедневно пьющих

Для сравнения, в 1992 году, когда ежедневное употребление марихуаны достигло низшей точки, о ежедневном курении каннабиса сообщило менее 1 млн человек. По словам Колкинса, алкоголь по-прежнему более распространен, но в 2022 году впервые такой интенсивный уровень употребления травы обогнал ежедневное или почти ежедневное пьянство.