В 2022 году число американцев, ежедневно курящих марихуану, превысило количество ежедневно пьющих

Число американцев, употребляющих марихуану почти каждый день, впервые превысило число тех, кто так же часто пьет. Об этом рассказало издание Associated Press со ссылкой на исследование Джонатана Колкинса, сотрудника Университета Карнеги-Меллон, основанное на данных National Survey on Drug Use and Health.