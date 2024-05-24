В 2022 году число американцев, ежедневно курящих марихуану, превысило количество ежедневно пьющих

Число американцев, употребляющих марихуану почти каждый день, впервые превысило число тех, кто так же часто пьет. Об этом рассказало издание Associated Press со ссылкой на исследование Джонатана Колкинса, сотрудника Университета Карнеги-Меллон, основанное на данных National Survey on Drug Use and Health.
По результатам опроса, в 2022 году о том, что они ежедневно или почти ежедневно употребляют марихуану, сообщили 17,7 млн человек. Количество ежедневно пьющих респондентов составило 14,7 млн.
Для сравнения, в 1992 году, когда ежедневное употребление марихуаны достигло низшей точки, о ежедневном курении каннабиса сообщило менее 1 млн человек. По словам Колкинса, алкоголь по-прежнему более распространен, но в 2022 году впервые такой интенсивный уровень употребления травы обогнал ежедневное или почти ежедневное пьянство.
«Около 40% нынешних потребителей каннабиса употребляют его ежедневно или почти ежедневно, что больше ассоциируется с курением табака, чем с распитием алкоголя», — прокомментировал он.
Таким образом с 1992 по 2022 год доля людей, ежедневно или почти ежедневно употребляющих марихуану, на душу населения увеличилась в 15 раз. При этом Колкинс признает, что респонденты могут охотнее сообщать об употреблении марихуаны, чем об алкогольной привычке.
В большинстве штатов США марихуана разрешена к употреблению в медицинских или рекреационных целях, хотя на федеральном уровне она по-прежнему запрещена.