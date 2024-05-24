На востоке Москвы полиция устроила погоню за лосем

Одно из животных бегало по району с 6 утра, а затем пошло купаться в Кошачьем пруду. Второе — помоложе и без рогов — попало под автобус у метро «Новогиреево» и получило травмы.
Из‑за этого на внешней стороне нулевого километра МКАД было затруднено движение. К 13.30 его удалось восстановить.
Первого лося, который плавал в пруду, пытались поймать полицейские, сообщает РБК. Поскольку животное стало убегать, стражи правопорядка устроили за ним погоню. Как только его поймают, то отвезут в парк «Лосиный Остров».
Сотрудник охотхозяйства Владимир Маслов пояснил «Осторожно, Москва», что сейчас у лосей может быть сезон весенней миграции и отделения молодых особей от родителей. Определить ареал перемещения этих животных сложно, а ограничить их заборами и вовсе нереально: они идут куда считают нужным, отмечает эксперт.
«У них в голове свой „компьютер“, свои места перемещения. Они могут заходить на детские площадки, считая, что у них там лес, хотя там застроили все домами и остались лишь кусты. Должно смениться поколение лосей, они же не понимают, что мы осваиваем их привычные места обитания», — объясняет он.