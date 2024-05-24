На востоке Москвы полиция устроила погоню за лосем

«У них в голове свой „компьютер“, свои места перемещения. Они могут заходить на детские площадки, считая, что у них там лес, хотя там застроили все домами и остались лишь кусты. Должно смениться поколение лосей, они же не понимают, что мы осваиваем их привычные места обитания», — объясняет он.