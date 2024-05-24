В Екатеринбурге пройдет встреча инцелов и фемцелов

В Екатеринбурге 3 июня пройдет встреча инцелов и фемцелов, которые неспособны найти сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Встречу инициировал координатор отделения ЛДПР Евгений Коломытцев.
«Наблюдаю за активным распространением этого движения и понимаю, что вопрос стоит остро. „Кринж“ это или „база“, пока непонятно. Понятно другое: ребятам нужна социализация», — написал Коломытцев в своих соцсетях.
По словам Коломытцева, пока встреча пройдет только в Екатеринбурге. При этом если будет интерес из других городов региона, то собрания могут провести и там.